Smuove le acque la Juventus , ma con la consapevolezza che servirà qualche pagaiata in più per arrivare prima al traguardo dove l’aspetta non la medaglia d’oro ma il cartellino di Teun. Smuove le acque con la prima offerta ufficiale all’Atalanta : nell’ordine dei. La strategia è chiara: con le cessioni diè giunto il momento di provare l’affondo decisivo.Con la sua prima offerta ufficiale, la Juventus dà il via alle trattative. La distanza tra le parti, a questo punto, resiste ancora. La Dea non sembra intenzionata a cedere e continua a tenere alte le barricate: servono 60 milioni per farle cedere. Si può abbassare qualcosa, ma senza andare troppo al di sotto di quanto chiede l’Atalanta. In questa fase, non sembra che l’inserimento di una contropartita possa far vacillare i bergamaschi.L’arma in più della Juventus in questa trattativa è la posizione dello stesso Koopmeiners. Il calciatore ha già informato l’Atalanta di voler partire e di avere come destinazione impostata nel navigatore Torino. Nessuno strappo con la società che gli ha permesso di mettersi in mostra, ma la posizione è chiara e anche questo avrà un peso specifico non indifferente.