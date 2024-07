Juventus, mercato LIVE 28 luglio

Oggi è il 28 luglio e il mercato della Juventus è sempre più nel vivo.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Sono ripartiti i contatti tra Atalanta e Juventus per Koopmeiners. Ecco a quanto può arrivare Giuntoli considerando i bonus. La Fiorentina è la squadra che ha fatto il sondaggio più concreto per Mckennie. C'è l'ostacolo dell'ingaggio. Per il vice Vlahovic, la Juventus guarda anche all'estero: due nomi nella lista della dirigenza, ovvero Kalimuendo e Beier.Federico Chiesa da domani si allenerà con la squadra. Il futuro però rimane in bilico; Giuntoli continua a lavorare per trovare una meta al giocatore.L'arrivo di Todibo potrebbe cambiare i piani per Djalò: idea di un prestito? La situazione