A che punto è la trattativa tra Juventus e Atalanta per Koopmeiners? Il primo contatto diretto tra i club c’è stato e ha fatto ripartire il confronto tra le dirigenze dopo le parole di chiusura dal fronte bergamasco. Perché la Juve, con le cessioni di Soulé e Huijsen, ha 50 milioni di buoni motivi in cassa per portare l’affondo decisivo. E perché, nonostante tutto, come scrive il Corriere dello Sport, "l’Atalanta è entrata nell’ordine delle idee di dover perdere il proprio gioiello. Koopmeiners, tra l’altro, ha già trovato un’intesa con la Signora per un contratto di cinque anni, fino al 2029, a 4,5 milioni a stagione. Ora bisogna sbloccare la situazione tra le società e andare verosimilmente o