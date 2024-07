Todibo-Juventus: le ultime sul suo arrivo

Cambia il futuro di Djalò?

La difesa della Juventus vista contro il Norimberga è molto lontana da quella che Thiago Motta utilizzerà nel corso della stagione. Mancavano infatti due titolari come Gleison Bremer e Danilo (che rientreranno alla Continassa nei prossimi giorni) e il rinforzo dal mercatoIl centrale del Nizza ieri non è stato convocato per l'amichevole, ulteriore segnale che la trattativa con la Juventus precede spedita.Todibo è la priorità per la difesa da ormai tempo, da quando Riccardo Calafiori è sfumato. Il classe 1999 nell'idee di Thiago Motta dovrebbe confermare la coppia di centrali insieme a BremerNella giornata di ieri l'agente del giocatore era in Italia per definire l'intesa con la Juventus. Il Nizza ha aperto alla formula e nelle prossime ore Giuntoli cercherà di arrivare alla fumata bianca.riferisce Sportitalia. Il difensore portoghese è arrivato lo scorso gennaio e ha avuto poche opportunità. L'acquisto di uno specialista di spessore come Todibo, si legge, permetterebbe di riflettere bene sull’opportunità, quasi un’esigenza, di mandare Djaló a giocare con una certa continuità.

