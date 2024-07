Mercato Juventus, dalle amichevoli i segnali per Todibo e Koopmeiners

Todibo non convocato

La scelta su Koopmeiners

Il mercato va avanti ma allo stesso tempo adesso è il momento anche delle prime amichevoli estive. E proprio nei primi test stagionali possono arrivare segnali e scelte che si intrecciano con il mercato e le trattative. Il caso Soulé insegna, visto che l'argentino ieri non è sceso in campo nella partita della Juventus contro il Norimberga proprio perché ormai prossimo al trasferimento alla Roma. Ecco, da questo punto di vistaDopo gli addii di Soulé e Huijsen, Giuntoli nei prossimi giorni cercherà di concretizzare due grandi colpi in entrataPer quanto riguarda il difensore francese possono essere ore decisive. Il suo agente infatti è in italia per definire l'intesa con la Juventus prima di trovare l'accordo anche con il Nizza. Per Koopmeiners invece nei prossimi giorni la Juve presenterà un'offerta e inizierà concretamente la trattativa con l'Atalanta.E nella sua testa forse si vede già con la maglia bianconera. In giornata è arrivato un altro segnale per quanto riguarda il suo futuroIl club non ha comunicato problemi fisici per Todibo e quindi questa decisione può essere letta come il segnale che sia sempre più lontano dal club francese. QUI I DETTAGLI SULLA TRATTATIVA TRA JUVENTUS E NIZZA Situazione differente per quanto riguardal'altro grande obiettivo della Juve. Il centrocampista olandese infatti non solo è stato convocato dall'Atalanta nell'amichevole contro l'AZ Alkmaar ma, quasi tutta la partita quindi. Questo comunque non cambia assolutamente i piani e il programma della Juventus, che aveva messo in conto di cedere Soulé prima di andare all'assalto dell'olandese. E così farà. Al momento la trattativa tra i due club non è ancora entrata nella fase cruciale e anche per questo Koopmeiners è regolarmente a disposizione di Gasperini. Presto però la situazione potrebbe cambiare.