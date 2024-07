Lanon perde tempo e si prepara a fare, nuovamente, la voce grossa sul fronte calciomercato e in particolar modo su Jean-Clair Todibo, obiettivo designato dal club bianconero per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riferito da Sky, l'agente del calciatore francese è sbarcato in Italia e in giornata incontrerà Cristiano Giuntoli, Football Director zebrato per fare il punto della situazione. Nel corso del summit, la Juve e l'entourage del classe 1999 contano di trovare l'intesa definitiva su un contratto che legherà l'ex Barcellona alla Vecchia Signora per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2029.A quel punto, la Juve sarà poi pronta per presentare l'offerta ufficiale al Nizza, il quale chiede 37 milioni di euro per acconsentire alla cessione del giocatore. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Una mossa che fa leva sulla volontà del ragazzo, il quale ha già rifiutato il West Ham per un semplice motivo: vuole solo la Juventus.





