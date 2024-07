Soulé-Roma: fissate le visite mediche

I dettagli dell'accordo

. L'argentino è rientrato in Italia dal ritiro in Germania nella serata di venerdì insieme agli ormai ex compagni della Juventus e adesso si prepara ad iniziare il percorso con i giallorossi. Tutto ormai è stato definito sia tra i club che con il giocatore. Mancano solo le visite mediche e poi la firma, ecco il programma.Soulé, che aveva dato priorità alla Roma in caso di cessione, è stato "accontentato". Il classe 2003 dopo aver trascorso l'ultima stagione a Frosinone sarà il nuovo esterno offensivo della squadra di Daniele De Rossi. Come riferisce Sky Sportprima e subito dopo la firma che lo legherà alla Roma per i prossimi cinque anni, fino al 2029.Soulé si trasferisce alla Roma a titolo definitivo. Il club giallorosso da settimane aveva messo come priorità l'acquisto dell'argentino e dopo diversi rilanci e "no" della Juve, alla fine ha trovato l'accordo con i bianconeri. Operazione da 30 milioni complessivi (26 più bonus, di cui due facilmente raggiungibili). Soulé lascia la Juventus; domani l'ufficialità.