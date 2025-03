Thiago Motta, e ora che succede? Le riflessioni della dirigenza sono già in corso

Getty Images

Il futuro di Motta: un bivio pericoloso



Si chiude subito? Non ancora, ma…



E se salta? Il nome caldo è Tudor

Un finale surreale, che si mescola alla disillusione generale. La Juventus, a un passo dal rimanere aggrappata al sogno scudetto, poteva ritrovarsi a sei punti dalla vetta. Invece, si risveglia nel bel mezzo di una contestazione feroce. A un quarto d’ora dalla fine, metà della Curva Sud aveva già lasciato lo stadio in segno di protesta. Nei minuti finali, i giocatori erano con le mani sulle ginocchia, svuotati, distrutti da ciò che avevano appena vissuto e, soprattutto, da ciò che avevano prodotto.Dopo una disfatta simile, tutti gli sguardi si posano inevitabilmente su Thiago Motta. L’allenatore è rimasto in ginocchio, quasi a cercare di metabolizzare la portata del disastro e le conseguenze che ne deriveranno. Da questo momento in poi, la sfida non sarà solo tecnica, ma anche ambientale: i media e i tifosi sono ormai sul piede di guerra.. Le riflessioni sul suo futuro erano già in corso, ma questa sconfitta rappresenta un macigno che pesa inevitabilmente sulla bilancia.Per chi si chiede se l’avventura di Motta sulla panchina bianconera sia già giunta al capolinea, la risposta è no. Almeno per ora. Tuttavia, questa sconfitta segna un passo deciso nella direzione opposta alla conferma. Adesso l’allenatore non deve solo dimostrare di avere ancora in mano la squadra, ma anche di saperla guidare senza quei pericolosi alti e bassi – troppi bassi – che hanno caratterizzato il finale di stagione. La sensazione, più che una certezza, è che la dirigenza sia ormai vicina a un bivio definitivo: dentro o fuori prima della sosta. La partita con la Fiorentina potrebbe essere decisiva.Inevitabile, a questo punto, il toto-sostituti. E c’è un nome che più di tutti sembra combaciare con l’idea di Giuntoli: Igor Tudor. Il croato rappresenterebbe la soluzione più immediata, ma solo nel caso in cui tutto crollasse definitivamente. Solo se Motta desse la sensazione di aver perso completamente il controllo della squadra. Uno scenario possibile, certo, ma che la dirigenza – almeno per ora – considera ancora lontano. Nonostante la disfatta totale contro l’Atalanta.