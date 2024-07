L'accordo con Todibo



Cosa manca con il Nizza

Lacontinua a muoversi sul mercato con determinazione, e l'ultimo colpo in arrivo sembra essere quello del difensore francese Jean-ClairIl club bianconero ha infatti raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore per un contratto che lo legherà ai colori della Vecchia Signora fino al 2029. Questo rappresenta un passo significativo nella strategia di rafforzamento della rosa, puntando su un giovane di grande prospettiva.Classe 1999, il francese ha dimostrato nelle ultime stagioni di avere tutte le qualità per affermarsi ad alti livelli: fisicità, velocità, senso della posizione e capacità di impostare il gioco dalla difesa. La Juventus, che ha sempre avuto una grande tradizione di difensori centrali, vede inil profilo ideale per consolidare il reparto arretrato per gli anni a venire.Ora, la dirigenza bianconera deve affrontare la fase cruciale della trattativa: trovare l'intesa economica con il Nizza. L'obiettivo è quello di chiudere l'operazione in tempi rapidi, per permettere a Todibo di unirsi al gruppo il prima possibile e iniziare a lavorare agli ordini di Thiago Motta. Il Nizza, dal canto suo, è consapevole dell'interesse della Juventus e si prepara ad affrontare una trattativa che si preannuncia serrata.