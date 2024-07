#Soulé parte da Caselle, direzione Roma



L’arrivo nella capitale in serata pic.twitter.com/CKl3bbtu82 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 28, 2024



Soulé alla Roma: i dettagli dell'affare

Matiasè pronto a iniziare una nuova avventura con la. Il giovane argentino saluta Torino e si è diretto verso la, lasciando l'aeroporto dicon un volo che lo porterà nella sua nuova città. Le immagini del suo passaggio dall'aeroporto piemontese testimoniano l'entusiasmo e la determinazione del calciatore nel compiere questo importante passo della sua carriera., nato a Mar del Plata, ha mostrato fin da subito un grande potenziale nelle giovanili della. La sua tecnica sopraffina, combinata a una notevole velocità e abilità nel dribbling, lo hanno reso un prospetto molto interessante nel panorama calcistico italiano. Dopo aver accumulato esperienza in Serie A e aver dimostrato le sue capacità in diverse competizioni, la decisione di trasferirsi alla Roma rappresenta un'opportunità significativa per il suo sviluppo professionale.Domani, Soulé si sottoporrà allecon il club giallorosso, un passo fondamentale per formalizzare il trasferimento. La Roma ha concordato con la Juventus un accordo economico che prevede un pagamento di 26 milioni di euro come parte fissa e ulteriori 4 milioni di euro in bonus, legati alle prestazioni del giocatore e agli obiettivi del club.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui