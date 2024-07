Futuro Mckennie: la Fiorentina ci pensa

Arriva l'aiuto della Juve?

dopo la settimana di allenamenti in Germania e l’amichevole di Norimberga: ha già svolto le visite mediche (dribblando i tifosi che lo aspettavano all’uscita del J Medical) e sostenuto le prime sessioni in compagnia di Federico Chiesa , rimasto in Italia per il matrimonio della scorsa settimana, ma ora aspetta la chiamata giusta per cambiare squadra.Mckennie è tra i giocatori in uscita in casa Juventus. Non è stato trovato un accordo sul rinnovo di contratto, che scadrà tra un anno e Thiago Motta sicuramente non lo ritiene centrale. In più, il "no" del giocatore all'Aston Villa nella trattativa per Douglas Luiz ha ulteriormente complicato la sua situazione a Torino.La Juventus ha fissato il prezzo per cedere Mckenniema in pochi si sono fatti avanti. Il sondaggio più concreto, riferisce La Stampa, è stato quello della Fiorentina.Il centrocampista ha un ingaggio pesante (2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus) e questo può frenare le mosse dei viola, ma l’idea si sta sviluppando e la Juve può dare un contributo per liberare risorse preziose per i rinforzi.