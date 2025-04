Nico Gonzalez già rigenerato dalla cura Tudor? I numeri della sua partita

AFP via Getty Images

Oltre che su Teun Koopmeiners , la cura Tudor ha già avuto effetti anche su? Dopo mesi vissuti da protagonista (ma in negativo), nel match di ieri sera contro il Lecce l'argentino è tornato a mostrare il suo vero valore, anche con più continuità rispetto alle prime uscite dellasotto la guida del nuovo allenatore. Anche i giornali concordano nell'assegnare voti alti al classe 1998, definendolo rigenerato e anche più "leggero", grazie evidentemente alla fiducia che gli concede il suo tecnico dopo un lungo periodo di difficoltà e incomprensioni dal punto di vista tattico.

Come ha giocato Nico Gonzalez in Juventus-Lecce?

Nico Gonzalez, i numeri in Juventus-Lecce

Minuti giocati: 76

Expected Goals: 0,04

Expected Assists: 0,24

Tocchi: 58

Passaggi: 42 (precisione del 76%)

Lanci lunghi: 3 (1 riuscito)

Tiri: 1

Dribbling: 2 (entrambi riusciti)

Duelli: 9 (5 vinti)

Possessi persi: 15

Solo un errore nella sua partita, quella palla persa da cui poi è nato il palo di Nikola Krstovic che ha messo paura a Michele Di Gregorio. Per il resto tante cose buone da parte di Nico tra tagli e guizzi, sgroppate sulla fascia e buone idee per servire i compagni. Gli è mancato solo il goal, che ora meriterebbe anche e che rincorre dalla sfida in casa del Monza del 22 dicembre scorso. La Juventus ha tanto bisogno di lui: ci punta con convinzione e vuole continuare a crederci, anche in vista di un'estate in cui il club bianconero non potrà di certo arrendersi all'idea di sacrificare uno dei propri uomini di punta dell'ultimo "vero" mercato.A Nico serviva ancora qualcosa per convincere la Vecchia Signora della bontà dell'investimento da quasi 30 milioni di euro, del quale spesso si è finito per dubitare. L'aria sta gradualmente cambiando anche per lui, come dimostrano i suoi numeri nella gara di ieri sera, che ha disputato ancora dal primo minuto restando in campo fino al 76': l'argentino è in crescita, così come tutta la Juventus. E non può che essere un'ottima notizia.



