Juventus, il mercato LIVE: l'infortunio di Kalulu riapre tutto? Addio a sorpresa tra le Women

Ilnon si ferma, non si può fermare per il club bianconero, anche e soprattutto dopo la delusione della sconfitta contro il Benfica. Ufficializzati Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga, lacontinua ad essere attiva, sia per quanto riguarda le possibili entrate sia per le situazioni di quei giocatori in bilico e che possono cambiare le strategie della dirigenza negli ultimissimi giorni di trattative.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.



Juventus, il mercato live 30 gennaio

Antonio Silva, nuovi dialoghi tra Juventus e Benfica?- Un "salto" tra le Women: Arianna Caruso è vicinissima a lasciare la Juventus. Tutti i retroscena - L'infortunio di Kalulu (ri)apre una crepa ma anche il mercato della Juventus: chi può arrivare - Fagioli, si accende il mercato: c'è la Fiorentina, previsto un incontro con la Juventus