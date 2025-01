Fagioli, la Fiorentina fa sul serio: la posizione della Juventus

Getty Images

Potrebbero essere ore decisive per il futuro di. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, sul centrocampista cresciuto nel vivaio dellaè piombata la, che ha messo in programma di incontrare a stretto giro Cristiano Giuntoli per provare ad abbozzare una trattativa. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky, il club viola valuta il giocatore circae sta pensando di inserire nella propria offerta l'obbligo di riscatto: un passaggio, questo, che si rivelerebbe fondamentale, in quanto per Fagioli i bianconeri non hanno mai aperto a nessuna formula diversa da una cessione a titolo definitivo.