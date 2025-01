Romano - Juventus, offerta per Leon Jakirovic: è un difensore di 17 anni

Chi è Leon Jakirovic

Come riportato da Fabrizio Romano, laha inviato un'offerta formale allaper il 17enne croato, esterno basso o centrale di difesa, un profilo che dunque tornerebbe utile fin da subito considerando l'infortunio di Pierre Kalulu. La proposta si aggira intorno a un milione e mezzo di euro.Calciomercato.com traccia un profilo del giocatore: "Jakirovic nasce a Pozega, capoluogo della medesima regione, il 16 gennaio 2008. La sua carriera parte nelle giovanili del Seveste, dove approda sin dal compimento dalla tenera età. È una rapida ascesa da parte del ragazzo croato che, nell’estate del 2019, passa alle giovanili della Dinamo Zagabria. L’ora 17enne debutta in Prima Squadra nel corso della scorsa stagione: è il 18 maggio e Jakirovic gioca i suoi primi 7 minuti ufficiali in una competizione professionistica, esordendo nella massima divisione croata. Nel corso di questa annata, Jakirovic ha giocato principalmente in Youth League, prima di debuttare nella sfida di ieri in Champions League contro il Milan. Il classe 2008 nasce terzino sinistro, ma sin dal suo esordio è stato adattato anche da difensore centrale, una duttilità che sarebbe funzionale agli schemi tattici di Thiago Motta, che da sempre ha richiesto giocatori con questo esatto tipo di caratteristiche".