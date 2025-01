Cambiaso-Manchester City, è la giornata chiave: incide anche il rapporto con Thiago Motta

AFP via Getty Images

Ultimissimi giorni di mercato ma ancora può succede tanto in casaE molto è legato alla situazione disempre più in bilico e con la testa lontano da Torino. Non è stato convocato per la sfida di Champions League.ha parlato del problema alla caviglia che si trascina dietro da tempo e per cui il giocatore ha preferito rimanere a riposo. Inutile dire però come non siano le sue condizioni fisiche il vero tema che ruota attorno a Cambiaso. Sono - davvero -che si prepara al passo definitivo.

Cambiaso-Juventus: cosa succede con il Manchester City

Oggi può essere la giornata chiave per Cambiaso, dentro o fuori dalla Juventus, si decide adesso. O meglio, lo decide il Manchester City, che dopo aver "promesso" la grande offerta, è pronto ad accelerare. Come? Presentando formalmente l'offerta sul tavolo (da almeno 65 milioni), consapevole che da parte del giocatore c'è già il sì al trasferimento.hissà, se le cose fossero andate diversamente in questi mesi, magari un pensiero in più ci sarebbe stato prima di salutare il mondo bianconero. Dopo una grande partenza, sono arrivati gli errori, l'infortunio e(e qualche incomprensione).La voglia di Guardiola di arrivare a Cambiaso non è questione di adesso. Ma tutto ciò e la vittoria del Manchester City in Champions, che farà proseguire il percorso dei Campioni d'Inghilterra, sono quello che potrebbe trasformare in realtà i desideri di Pep. Anticipando il grande trasferimento già ora, senza aspettare l'estate, come invece si poteva immaginare. E forse comprendere anche di più, almeno lato Juve.