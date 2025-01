Sky - Il Lens apre al prestito di Danso: la Juve è in pole per il difensore

AFP via Getty Images

Danso Juve, i bianconeri sono in pole: la situazione

Il calciomercato della Juventus passa, ancora una volta, inevitabilmente dagli infortuni. Fino al pre partita del match contro il Benfica, Giuntoli aveva definito ormai chiuso il mercato bianconero. Poco meno di un tempo, ed è di nuovo ora di pensare a correre ai ripari: l'infortunio di Kalulu cambia le carte in tavola e la Juve deve trovare una soluzione a 4 giorni dalla fine del mercato. E il nome che torna vicino ai bianconeri è quello di, difensore del Lens. Lo riporta Sky Sport.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sarebbe in pole per il difensore del Lens. Il club francese avrebbe infatti aperto al prestito per il difensore, individuando i bianconeri come club davanti a tutti. Danso inoltreper la partita tra Lens e Montpellier.