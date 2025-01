L'infortunio di Kalulu (ri)apre una crepa ma anche il mercato della Juventus: chi può arrivare

Getty Images

Spiraglio Todibo

Piove sul bagnato in casa Juventus. Al netto della pesante sconfitta contro il Benfica in Champions League, si è aggiunto l'ennesimo infortunio che vede coinvolto un elemento appartenente al pacchetto difensivo di Thiago Motta. Pierre Kalulu, infatti, si è infortunato dopo appena 16 minuti, a causa di un risentimento muscolare. Sostituito da Motta, il francese è stato sostituito da Manuel Locatelli, schierato al centro della difesa.Un'emergenza che, in attesa di vedere all'opera Renato Veiga, torna d'estrema attualità in casa bianconera la possibilità di arrivare ad un difensore. Chi? Secondo quanto riferito da Tuttosport, il colpo last minute che potrebbe essere operato da Cristiano Giuntoli è quello di Jean-Clair Todibo. Il difensore che il West Ham ha prelevato dal Nizza in prestito con obbligo di riscatto, sarebbe già deciso a cambiare aria e a lasciare la Premier, con pieno gradimento per la destinazione bianconera.

Le alternative

Le alternative percorribili portano a Lloyd Kelly del Newcastle, anche se la trattativa con i Magpies non sembra propriamente in discesa, e Saba Goglichidze dell'Empoli, altro profilo che piace dalle parti della Continassa.