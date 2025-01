Goglichidze, contatto diretto tra Juventus ed Empoli: cosa filtra

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in mattinata laha preso contatti diretti con l'per, georgiano classe 2004 che rappresenta un profilo da non sottovalutare in questi giorni di mercato, tanto più dopo l'infortunio di Pierre Kalulu che dovrà restare ai box per circa un mese. Nella squadra toscana il classe 2004 sta giocando da terzino destro, ma è nato come centrale e la sua stazza può essere sfruttata in quella posizione, lì dove Thiago Motta ha più bisogno in questo momento. Si attendono aggiornamenti, mentre sulla scia di nomi last minute ci sono anche Adrian Ismajli (sempre dell'Empoli) e Marin Pongracic della Fiorentina.