Juventus, l'emergenza in difesa spinge Renato Veiga ma l'esordio da titolare non è scontato

Juventus, emergenza difesa: esordio per Renato Veiga?

Alla fine è rimasto solo, tutti i suoi compagni di reparto lo hanno "abbandonato". Iniziando da Bremer e finendo con Kalulu . Gli altri che potevano giocare insieme a lui, come Cabal e Danilo, idem. La solitudine del centrale italiano che in questi ultimi giorni di mercatoIntanto però, rispetto alla sfida di Champions ci sarà almenoin più, che adesso spera subito nell'esordio da titolare.Oltre a Gatti, c'è solo il nuovo acquisto, arrivato dal Chelsea, come difensore centrale di ruolo a disposizione di Thiago Motta. Contro l'Empoli quindi, nel match in programma domenica (ore 12:30), iUn debutto dal primo minuto pochi giorni dopo dal suo arrivo a Torino. Sarebbe per necessità e non per scelta ma il portoghese avrebbe già l'occasione di dare un senso all'operazione in prestito secco che lo ha portato in bianconero.

Le soluzioni in difesa per Thiago Motta

L'esordio da titolare del classe 2003 però non sarà automatico solo perché non ci sono altri "centrali".. Negli ultimi 40 giorni ha giocato solo una partita, ad inizio gennaio in FA CUP. Se Motta non lo ritenesse abbastanza affidabile per gettalo immediatamente nella mischia, allora l'alternativa principale sarebbeche è stato proposto da difensore centrale in Coppa Italia a dicembre ed è subentrato a Kalulu con il Benfica, pur evidenziando evidenti limiti nel giocare in un ruolo in cui si adatta, ma sicuramente non gli appartiene. Se fosse così, allora ci sarebbe anche lo spostamento dinei due a centrocampo. Un'altra idea, anche se mai provata in partita dal tecnico è Savona da centrale. Scenari che comunque evidenziano la necessità di aggiungere un altro difensore in rosa.