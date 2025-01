Sky - Previsto un incontro tra Fiorentina e Juventus per Fagioli: le ultime

Getty Images

Il futuro disembra sempre più lontano da Torino e dalla Juventus. Il centrocampista bianconero è rimasto un'altra volta in panchina per 90 minuti contro il Benfica, dando un altro segnale del momento complicato in questa stagione. Dopo l'ottimo inizio, il classe 2001 è finito in fondo alle gerarchie di, e sta trovando sempre meno spazio. Il suo nome, dunque, rimane al centro del mercato in uscita per i bianconeri. E le sirene, questa volta, sono viola: lanon perde di vista Fagioli, e nei prossimi giorni è previsto un incontro con la Juventus. Lo riporta Sky Sport.

Fagioli Fiorentina, la situazione sul centrocampista

La Fiorentina ha mostrato interesse per Fagioli, e vuole incontrare la Juventus nei prossimi giorni per proseguire con l'operazione. La società violaalla formula del prestito, a dimostrazione del forte interesse per il centrocampista anche in ottica futura.