Arianna Caruso vicinissima a lasciare la Juventus Women: blitz a sorpresa del Bayern Monaco, tutti i retroscena

Arianna Caruso lascia la Juventus Women, i retroscena

Una notizia totalmente inaspettata: Ariannaad un passo dal lasciare laLa centrocampista classe 1999 oggi non sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio di Coppa Italia. La capitana bianconera dopo 237 presenze e 60 goal è ad un passo dall'addio definitivo a Torino e la sua Juventus. Cos'è accaduto realmente però?Nel tardo pomeriggio di ieri un. Da un top club, probabilmente ilè arrivata un'offerta molto elevata, una di quelle a cui dire no è difficile, quasi impossibile. Ecco quindi che è arrivato il sì in poche ore, pochissime. Una notizia che lascia tutti un po' sorpresi, a tratti increduli, ma questa è la realtà:. Dopo esserci stata dal primo giorno ed essere cresciuta di pari passo con la squadra bianconera. Tra momenti difficili e trofei alzati al cielo. Un blitz improvviso, uno di quelli che lasciano un po' di senso di vuoto. Oggi piove anche e no, non sembra essere un caso.