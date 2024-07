Juventus, le 5 notizie di oggi sabato 13 luglio 2024

Non c’è riposo per i calciatori che si allenano al Training Center, ma non c’è riposo anche per la dirigenza che lavora alla costruzione della Juventus 2024/2025.È stata un'altra giornata intensa per la Juventus. Alla Continassa, la squadra continua la preparazione con sessioni di allenamento rigorose sotto la guida dello staff tecnico. Tuttavia, l'attività frenetica non si limita al campo di allenamento. Fuori dalle mura del training center, la dirigenza bianconera è impegnata a pieno ritmo nel calciomercato. Ci sono numerose operazioni ancora da concludere, con la priorità di sistemare alcune cessioni prima di finalizzare nuovi acquisti. Le cronache sportive odierne hanno rivelato alcuni nuovi nomi che potrebbero entrare nel radar della Juventus, indicando un mercato dinamico e in continua evoluzione. La società è determinata a rafforzare la rosa, bilanciando con cura le partenze e gli arrivi per mantenere l'equilibrio e la competitività della squadra. Ogni mossa è studiata nei dettagli per garantire che la Juventus sia pronta per affrontare la nuova stagione con ambizioni rinnovate.