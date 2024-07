Laha chiuso in entrata gli arrivi di Michele Di Gregorio, Khephren Thuram e Douglas Luiz, in uscita Kaio Jorge e Moise Kean. In questo momento però la parola chiave di questa fase di mercato è una: vendere. La dirigenza bianconera infatti ha bisogno di capitale da reinvestire immediatamente sul mercato e sui nuovi obiettivi (vedi Koopmeiners). Il direttore Cristianoperò ha l'assoluta necessità di vendere alcuni giocatori che sono fuori dal progetto del nuovo tecnico Thiago Motta. Molti di loro però al momento sembrano non avere mercato, lavoro non cosi facile quindi per Giuntoli che però ha la necessità di farlo. Tra questi c'è sicuramente Weston McKennie che ha rifiutato il trasferimento all'Aston Villa all'ultimo ma è fuori progetto. Clicca su "vai alla gallery" per scoprire tutti gli esuberi di Cristiano Giuntoli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui