Juventus, rischia anche Giuntoli? Ad oggi sono tutti sotto esame

Gli scenari



Le voci su Giuntoli

Tutti nel mirino. E quindi nessuno al sicuro. Alla Juventus c'è un esame che sembra quelli di Stato: c'è bocciatura o promozione, non esistono sfumature. E dentro finisce inevitabilmente la guida tecnica, ma al pari del parco giocatori e pure della dirigenza.E se pure il capo dell'area sportiva balla la danza dell'incertezza, vuol dire che gli alibi sono stati messi sotto al tappeto. Che gli errori di tutti, nel tumulto generale, sono davvero impossibili da nascondere.Come abbiamo raccontato più volte, Juventus-Genoa è la partita decisiva per Thiago Motta. Se la situazione dovesse ulteriormente precipitare - verrebbe da chiedersi: c'è ancora un fondo? -, allora per il tecnico italobrasiliano l'unica porta da varcare diventerebbe quella dell'addio.Naturalmente il "toro" è lo spogliatoio bianconero, e l'azione da non compiere è quella di sfaldarsi, e ancora di più.: non si parlerà di rinnovi, non si parlerà di mercato, non si parla del destino di Motta. Se ne riparla, ecco, soltanto quando la tempesta sarà passata. Se riuscirà mai a passare.Ad oggi, non risultano voci particolari su CristianoNaturalmente,, comprese ovviamente le scelte forti e per ora perdenti sul mercato, fanno sì che tutto sia messo in discussione. Pure l'operato del massimo dirigente, che di questa squadra è primo responsabile insieme all'allenatore.