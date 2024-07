Thiago Motta, i retroscena dei primi giorni

I primi giorni di allenamento alla Continassa stanno scorrendo.in punta di piedi è entrato tra le nuove mura bianconere ed è il protagonista assoluto di questi giorni. Ciò che emerge dallaè che Thiago sia un grandissimo lavoratore ed una persona estremamente educata. Due fattori importanti per la nuova Juventus che sta nascendo. Thiago è anche un, come già si diceva a Bologna. Tuttavia ci sono dei retroscena svelati da Romeo Agresti nel video sul suo canale YouTube questa mattina.Thiago è arrivato alla Continassa informandosi su ogni dettaglio, addirittura sui magazzinieri. Il primo giorno è stato a colloquio per oltre quaranta minuti con chi si occupa di curare i campi da calcio della Continassa. Capire le metodologie proposte, ha voluto conoscere personalmente le persone e capire se ci fossero punti da trovare tra staff tecnico e persone che lavorano alla Continassa. Questo è lo specchio della sua precisione sotto ogni aspetto. Thiago ora continua a lavorare ma i primi risultati si vedranno sul campo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui