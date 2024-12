Il giorno dopo è tempo di riflessioni. Lecce-Juventus ha lasciato tanto amaro a tutto il mondo bianconero, perché più che di un punto ottenuto si può parlare di due punti persi. Un altro pareggio che rischia di costare caro ai bianconeri, e non solo in termini di classifica . La Juve ha infatti dimostrato di, come poteva essere a Lecce, e non ha gestito il vantaggio. Certo, l'emergenza infortuni ha un peso ed è evidente, ma non si può ridurre tutto agli indisponibili.Dal campo al mercato, perché in occasione del Gran Galà del Calcio il Football Directorha parlato dei piani della Juventus per gennaio ai microfoni di Sky Sport. L'ex Napoli ha confermato che il primo obiettivo è un difensore, oltre alla volontà di non cedere nessuno.





