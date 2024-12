Quante volte ha pareggiato la Juventus nel 2024?

Lasembra essere stata colpita da uno strano "virus", arrivato con una forza che si era vista poche volte prima di oggi: quello della "pareggite", al quale non è rimasta immune neanche nel match di ieri sera contro il Lecce , quando si è fatta raggiungere nel finale sull'1-1 dal goal di Ante Rebic.Con quello dello stadio "Via del Mare" sono 18, dunque, i segni X collezionati in tutto l'anno solare, superati i 17 del lontano 1956. Nessuna squadra, peraltro, ha pareggiato più partite dei bianconeri, a quota 8, in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. Un dato che fa riflettere, e che si ritrova pure in Champions League, competizione dove la Juve, dopo le due vittorie contro PSV Eindhoven e Lipsia e il passo falso con lo Stoccarda, è tornata con un punto da entrambe le trasferte di Lille e Birmingham.La (magra) consolazione? Che quella diè una delle tre squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione (insieme a Bayern Monaco e PSG), con un bottino di 6 vittorie e 8 pareggi. Mai come ora, però, una sconfitta in più e un paio di X in meno, sostituite da vittorie alla portata come avrebbero potuto essere quelle contro Empoli, Parma, Cagliari e Lecce, avrebbero potuto fare bene ai bianconeri, tanto per la classifica quanto da un punto di vista psicologico. Spesso infatti, nel calcio, è più utile uno "schiaffo" forte di una leggera pacca sulla spalla per ripartire, per far soffiare il vento a favore di un aereo che, altrimenti, è destinato a rimanere fermo a mezza altezza.





