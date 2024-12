Quando torna ad allenarsi la Juventus verso il Bologna

"Non c'è più riposo", diceva in estate Simon Colinet. Beh, in realtà… oggi c'è. Niente allenamento alla Continassa in questo lunedì 2 dicembre per la, reduce dalla delusione del pareggio contro ilarrivato proprio quando la vittoria per 1 a 0 sembrava essere acquisita, nel finale di una partita comunque decisamente complicata e sofferta. La squadra bianconera tornerà al lavoro con Thiago Motta e il suo staff nella giornata di domani. All'orizzonte la sfida di campionato contro il, che per il tecnico italo-brasiliano avrà sicuramente un sapore speciale dopo la memorabile cavalcata della scorsa stagione.E la sensazione è che sia anche lo stesso allenatore ad avere bisogno di un po' di "stacco", in primis mentale, dopo il brutto colpo subìto ieri sera , che sembra essere attribuibile anche ad alcune sue scelte discutibili sulle quali avrà modo di riflettere. Per qualche ora, dunque, meglio guardarlo da lontano quel campo dove presto si dovrà tornare a sudare, a lavorare per scacciare il "virus" della pareggite e ritrovare finalmente una vittoria. Non sarà facile, sabato prossimo. Ma la Juventus deve farcela, non c'è altra strada. E molto - anzi, tutto - passa dagli allenamenti, dove si costruisce una squadra e pure la mentalità.





