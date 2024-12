Lecce-Juventus, la partita di Danilo

Perché il cambio di Gatti?

Lecce-Juventus era perla grande occasione di ritrovare sensazioni positive dopo le difficoltà di inizio stagione e le tante panchine con in mezzo i ripetuti errori che sono costati caro ai bianconeri traCi stava riuscendo, dopo essere entrato bene a Birmingham con l'Aston Villa, aveva convinto da terzino anche a Lecce. E poi?Per 63 minuti il capitano dellaaveva fornito una prestazione solida, senza particolari spunti offensivi, sia chiaro, ma svolgendo a dovere i compiti assegnati da Thiago Motta. La svolta, in negativo, per Danilo, c'è stata quando è uscitCambiaso si è spostato a destra e il brasiliano è passato a fare il difensore centrale insieme a Kalulu. Da lì in poi è iniziata un'altra partita per Danilo.Appena quattro minuti dopo il cambio di posizione; costretto a fermarlo per evitare che l'attaccante si involasse davanti la porta, ammonizione. Giusto non estrarre il rosso perché la distanza dalla porta era ancora ampia, ma un rischio comunque se l'è preso il difensore bianconero. Dove avevamo già visto un episodio simile? In Inter-Juventus, con in quel caso Thuram a al posto di Krsrotivc. E poi, il goal nel finale di Rebic. Avrebbe potuto fare di più in quella circostanza? Il dubbio rimane. Non ce ne sono invece, di dubbi, sul fatto che Danilo non dà garanzie se schierato centrale, come già ampiamente dimostrato nel recente passato.E allora, la domanda, immediata, spontanea è,La spiegazione più logica sarebbe quella di qualche fastidio fisico per l'ex Frosinone. Altrimenti, sarebbe difficile capire...