Kalulu, la Juventus ha deciso: sarà ancora bianconero. Le cifre del riscatto e i motivi che hanno convinto il club

La Juventus non ha più dubbi (e in realtà non li ha mai avuti): vuole andare avanti a lungo con, che è ormai pronta a riscattare daltanto da averlo già comunicato ai suoi agenti, così da allontanare in partenza ogni possibile pretendente. A fare il punto della situazione è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: il club bianconero si è deciso in maniera definitiva a pagare i 14 milioni di euro (più 3) pattuiti con i rossoneri, che hanno già ricevuto altri 3 milioni per il prestito oneroso. Una formula, questa, che aveva permesso a Cristiano Giuntoli di affondare il colpo per lui in estate, un po' a sorpresa, rimandando l'acquisto a un momento successivo.

Kalulu-Juventus, i numeri

Gli infortuni

Le sue parole su Torino

Perché la Juventus lo apprezza tanto

Kalulu, del resto, non ha impiegato molto a convincere la Juve della bontà della propria scelta. Soprattutto dopo il grave infortunio di Gleison Bremer, il francese si è subito imposto come un giocatore di assoluta affidabilità e qualità, dimostrando inoltre di sapersi ben destreggiare sia nel ruolo di centrale di difesa che in quello di terzino, a seconda delle necessità. Già 33 le sue presenze in bianconero, per un totale di 2.651 minuti, con un goal segnato contro l'Atalanta nel match del girone d'andata terminato 1-1 e tre ammonizioni.Buona anche la sua continuità di rendimento, tanto più considerando che invece nella scorsa stagione era stato più volte tormentato dai problemi fisici: finora Pierre è stato costretto a fermarsi "solo" per tutto il mese di febbraio, a causa di un infortunio muscolare che lo ha messo ko proprio sul più bello, dopo un lungo periodo in cui sostanzialmente era stato un titolare fisso e aveva sempre garantito prestazioni di alto livello al fianco di Federico Gatti e degli altri compagni di reparto.L'intenzione di prolungare la permanenza alla Juve, tra l'altro, sembra essere chiara anche da parte sua. Sono di ieri le sue dichiarazioni relative al suo ambientamento a Torino, a cui ha riservato parole al miele: "La prima volta che sono andato in centro l'ho trovato molto bello, mi è sembrato quasi una città francese e mi ha colpito. E poi c'è il fiume Po… Una città tranquilla, bellissima. Per me Torino dal punto di vista estetico è più bella di Milano, dove ci sono più cose da fare invece".Un amore sincero e ricambiato, perché al classe 2000 è bastato poco per entrare nel cuore dei tifosi bianconeri, che hanno presto iniziato ad apprezzarlo, oltre che per le sue doti tecniche, per il suo spirito di sacrificio, per la professionalità e per la grande dedizione al lavoro, tutte qualità che hanno convinto lo stesso club a puntare su di lui anche per il futuro. La storia di Kalulu con la Juventus, dunque, è solo al primo capitolo. A breve si girerà la pagina per iniziare a scrivere il secondo.





