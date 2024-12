Giuntoli Juve, le parole al Gran Galà del Calcio

In occasione del Gran Galà del Calcio, il direttore tecnico della Juventusè intervenuto per parlare di mercato ma non solo. L'ex Napoli ha anche commentato la situazione difficile dei bianconeri, dichiarando anche l'obiettivo di questa stagione e anche della sessione invernale di calciomercato.'Un attaccante? Stiamo aspettando l'evoluzione della situazione di Milik. Lo stiamo aspettando. Se dovesse succedere un altro intoppo saremo vigili sul mercato'.'Per noi è un anno particolare, per non usare altri termini. Ci sono tantissime assenze. Ci stiamo aggrappando a un gruppo di ragazzi serie e bravi; di un allenatore che sta facendo molto bene. L'obiettivo dichiarato è stare nelle prime quattro. Abbiamo cominciato un nuovo corso, un nuovo allenatore, un modo di pensare calcio differente. Le assenze ci hanno penalizzato in maniera importante. '.'Antonio Silva? È un calciatore interessante come ce ne sono altri. Fino alla fine nel mercato di gennaio nessuno fa vedere le carte. Dobbiamo aspettare il momento giusto. Danilio al Napoli? È il nostro capitano, ce lo teniamo stretto e dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato di nulla né con Danilo né con il Napoli. L'obiettivo è non cedere nessuno e ingaggiare un giocatore in difesa. Tanti ragazzi che non hanno potuto esprimere il proprio valore lo faranno nel girone di ritorno'.





