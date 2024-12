Solo un gol in tre partite: l'assenza di Vlahovic pesa sull'attacco bianconero

Sembra un paradosso, eppure è così. Vlahovic è stato spesso criticato nel corso di questa stagione, soprattutto per la sua difficoltà nel concretizzare i gol "semplici". La situazione in attacco sembrava il vero e proprio problema della Juventus, che creava molto ma senza segnare. Poi, però, i bianconeri si sono trovati presto in emergenza per gli infortuni , e quello del serbo ha pesato più di altri, per diversi motivi. Il primo? Dover riadattare altri giocatori nel ruolo del classe 2000, e le difficoltà si sono viste. A San Siroè apparso ancora una volta in ombra, così come a Birmingham, dove come unico centravanti ha giocato. Anche lo statunitense, però, non è riuscito a incidere e contro il Lecce il copione non è stato diverso.Il dato è oggettivo e fotografa perfettamente il momento della Juve. Un gol in tre partite, accompagnato da tre pareggi: troppo poco, e in particolare l'ultimo pareggio che sa più di sconfitta e chedi questa squadra. La soluzione? Non può esserci un solo rimedio, ma alcuni aspetti possono aiutare: il ritorno di Vlahovic è uno di questi. Le condizioni del serbo continueranno a essere monitorate nei prossimi giorni, e la sensazione è che si vada, ma al momento non ci sono certezze.





