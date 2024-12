Juventus-Bologna, chi può recuperare

Un pareggio quello di ieri a Lecce che ha ulteriormente messo in luce la situazione di emergenza che sta attraversando la. Quindi ora viste le difficoltà viene spontaneo chiedersi se il tecnico bianconero Thiago Motta possa recuperare qualcuno in vista della prossima sfida: quella di sabato allo Stadium contro il. La Vecchia Signora tornerà ad allenarsi da domani agli ordini di Thiago Motta quindi ci saranno certamente ulteriori aggiornamenti. Al momento però sembra che solo tre giocatori potrebbero recuperare.Al momento è tutto un condizionale, le condizioni di tutti saranno valutate giorno dopo giorno verso la sfida di sabato. Dusanva verso il recupero dopo che si era già sperato di poterlo portare in panchina a Lecce quindi il suo recupero è quasi ultimato. Discorso analogo per Westonche però era più indietro nel recupero rispetto al centravanti serbo ed era già stato dato out da subito per la trasferta salentina. Chi potrebbe tornare è anche Vasilijeche è quasi totalmente guarito dalla lesione muscolare e potrebbe tornare a disposizione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui