Mercato Juventus LIVE, 9 luglio

Oggi è il 9 luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da qualche giorno. IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Suggestioneper la Juventus: Thiago Motta lo apprezza più di Abraham, trattativa in vista? Ne abbiamo parlato QUI - La Juventus è sulle tracce di Ferdi, terzino classe 1999 in forza al Fenerbache che si è messo in mostra all'Europeo con la Turchia. Ne abbiamo parlato QUI - È il giorno di Khephren: il centrocampista francese è atterrato di prima mattina all'aeroporto di Caselle, insieme a papà Lilian. QUI IL LIVE DELLA GIORNATA





