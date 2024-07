Juventus, UFFICIALE Kean: il comunicato

I dettagli del trasferimento

L'attaccante italiano è stato ceduto dalla Juventus per 13 milioni più bonus. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, è arrivato il comunicato del club"La Juventus saluta Moise Kean, che passa a titolo definitivo alla Fiorentina.Si separano le strade dell’attaccante ventitreenne e della Juventus dopo l’ultima parentesi insieme che durava dall’agosto del 2021".L'accordo tra Juventus e Fiorentina è stato raggiunto per 13 milioni più bonus nelle casse bianconere. Moise dal canto suo con il suo entourage aveva già un accordo con i viola per firmare un contratto pluriennale da oltre 2 milioni netti a stagione più bonus.





