Juve, idea El Shaarawy? La situazione

Il suo primo giorno alla Continassa è stato sicuramente intenso.ha vissuto un turbine di emozioni in un lunedì per lui molto speciale, in cui ha ricevuto il caloroso abbraccio dei tifosi dellache gli hanno chiesto due cose molto chiare: tornare a vincere e a divertirsi. Non poteva mancare, poi, nel programma di giornata, un momento di incontro con Cristiano, con cui il tecnico italo-brasiliano ha fatto anche il punto sulle questioni diMercato che sta entrando sempre più nel vivo ( oggi tocca a Khephren Thuram ), con operazioni in vista sia in entrata che in uscita. Una volta sistemati centrocampo e difesa toccherà all'attacco - dove molto dipenderà da Federico-, per cui la priorità è quella di avere uno o due esterni, a seconda della permanenza o meno di Matias Soulè. I nomi sono sostanzialmente i soliti noti, Jadone Karim, oltre a Mason Greenwood più defilato, ma oggi La Gazzetta dello Sport propone una nuova suggestione: Stephan, che Thiago Motta apprezza più di Tammy Abraham, accostato alla Juve nei giorni scorsi. Da capire se a breve l'idea diventerà più concreta e quindi potrà nascere una vera e propria trattativa con la(che, come noto, è molto interessata a Chiesa).





