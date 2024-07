Khephren #Thuram è atterrato a Torino Ora il passaggio alla Continassa e poi le visite mediche. Primo giorno alla #Juventus pic.twitter.com/flDLAZkOOv — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 9, 2024

Laè pronta ad accogliere il suo nuovo acquisto:. Dopo aver sbrigato le ultime pratiche di natura burocratica con il Nizza, club dal quale i bianconeri preleveranno il centrocampista francese, è tutto pronto per l'approdo a Torino del classe 2001 che arriverà in Italia oggi, nel corso della mattinata di martedì 9 luglio. La tabella di marcia è quella tradizionale: visite mediche al Jmedical e successivamente la firma sul contratto che lo legherà a Madama.Ora le visite di ritoIl centrocampista è già alla Continassa: le visite mediche sono in programma per le 9.00Presente insieme a Khephren anche papà Lilian, grande ex bianconeroOra il passaggio alla Continassa e poi le visite medicheE' il giorno di Khephren Thuram! Il centrocampista francese, nuovo colpo della Juventus che lo preleverà dal Nizza, è atteso in mattinata al Jmedical per sostenere le visite mediche.





