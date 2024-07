Juventus, le ultime su Milik

Non solo i giovani e le new entry, a partire da Khephren Thuram . Questa mattina, intorno alle 9.30, ha fatto la sua comparsa al JMedical anche un volto decisamente noto in casa, ovvero Arek, ancora alle prese con l'infortunio che lo ha costretto a saltare l'Europeo con la Polonia e lo ha fatto finire sotto i ferri lo scorso 10 giugno, per un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.Per l'attaccante polacco, probabilmente, un controllo di rito come previsto dal percorso di recupero, le cui tempistiche erano state quantificate in 30-40 giorni. Milik, comunque, potrebbe cambiare aria in questa sessione di mercato, tanto che la Juve si sta già muovendo per cercare un altro attaccante; su di lui sono segnalate, al momento, soprattutto squadre turche.