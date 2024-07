Juventus, chi è Ferdi Kadioglu

. Questo, secondo Tuttosport, l'ultimo nome comparso sulla lista di Cristiano Giuntoli per il reparto di terzini della, che al momento può contare solo su Danilo e Andrea Cambiaso. Classe 1999 in forza al, è reduce da un Europeo vissuto da protagonista con ladi Vincenzo Montella (e Kenan Yildiz), in cui è sempre stato titolare (mai sostituito), ma la sua nazionalità non è un problema per il club bianconero che ha già occupato gli slot per gli extracomunitari: Kadioglu, infatti, è nato e cresciuto in Olanda, quindi possiede il doppio passaporto.Inoltre Kadioglu è rappresentato dalla stessa agenzia di Teun, obiettivo prioritario della Juventus. Non è la prima volta, peraltro, che il suo nome viene associato a quello di Cristiano Giuntoli, che aveva già provato a portarlo a Napoli nel 2022. Ora non sarà facile strapparlo al Fenerbahce, che però cerca Weston McKennie e ha già avviato contatti con i bianconeri. Che comunque, ad ogni modo, puntano a un, un'operazione destinata dunque a entrare nel vivo più avanti nel corso del mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui