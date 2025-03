Gazzetta - Grande disappunto di John Elkann. La posizione di Thiago Motta e il futuro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Johnha assistito al tracollo della Juventus da lontano, essendo all’estero per impegni di lavoro, e. Al momento, un cambio immediato della guida tecnica non è un’opzione, soprattutto per la difficoltà nel trovare un allenatore disposto a fare da traghettatore fino a fine stagione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare qualora si verificassero altri blackout nelle prossime partite. In tal caso, il principale candidato a sostituire Thiago Motta sarebbe Igor Tudor, mentre l’ipotesi Roberto Mancini appare più complicata, anche se il suo nome resta in lizza per la prossima stagione.

Nuovo allenatore Juve e futuro Thiago Motta

La partita contro la Fiorentina assume quindi un’importanza ancora maggiore: un’altra prestazione negativa potrebbe costringere la dirigenza a prendere una decisione drastica. Il match del Franchi diventa dunque un banco di prova cruciale per l’allenatore e per la squadra, chiamata a reagire per evitare conseguenze che potrebbero rivoluzionare il futuro del club. Nei prossimi giorni sarà fondamentale il lavoro psicologico sul gruppo, affinché ritrovi compattezza e determinazione per affrontare questo momento difficile.Intanto, il dibattito sul futuro della Juventus resta aperto, con diversi scenari possibili in vista della prossima stagione. La società dovrà valutare con attenzione le mosse da compiere per tornare competitiva al massimo livello. La scelta dell’allenatore sarà cruciale, così come eventuali cambiamenti nella rosa per dare una nuova identità alla squadra. Elkann e la dirigenza bianconera dovranno decidere se proseguire con il progetto attuale o ripartire con una nuova guida tecnica per rilanciare le ambizioni del club.