Juventus, dalla Continassa: Conceicao lavora a parte

AFP via Getty Images

Infortuni Juve, lavoro a parte per tre

La Juventus è tornata ad allenarsi oggi alla Continassa per preparare la delicata sfida contro la Fiorentina, in programma domenica prossima al Franchi con fischio d’inizio alle ore 18. Questo sarà l’ultimo impegno prima della pausa per le Nazionali, e i bianconeri vogliono riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta.Sul fronte degli allenamenti, non sono mancate le defezioni: nella giornata odierna, Francisco, Nicolòe Jonashanno svolto un lavoro personalizzato a parte. La loro condizione fisica sarà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali recuperi in vista della trasferta a Firenze. La Juventus spera di avere a disposizione tutti gli effettivi per una gara che si preannuncia difficile, sia per il valore dell’avversario sia per l’importanza che questa sfida riveste nella stagione dei bianconeri.

Con l’avvicinarsi della sosta, questa partita assume un valore cruciale per la Juventus: un risultato positivo potrebbe riportare serenità e fiducia, mentre un’altra battuta d’arresto rischierebbe di alimentare ulteriori dubbi sul futuro del progetto tecnico di Thiago Motta . La pressione è alta, e il tecnico dovrà trovare le giuste contromisure per affrontare una Fiorentina agguerrita e motivata. Nei prossimi giorni sarà fondamentale anche il lavoro psicologico sul gruppo, chiamato a reagire con determinazione per evitare ulteriori scivoloni e rilanciare le proprie ambizioni in campionato.