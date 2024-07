Szczesny al Monza: le parole di Galliani

Le ultime sul futuro

L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, Nesta, ha parlato anche di Szczesny e delle voci che hanno accostato il club brianzolo al portiere della Juventus.Galliani ha smentito che ci sia una trattativa per Szczesny: "Intanto bisogna mettersi d'accordo su cosa sia una trattativa. Se si fa riferimento al vocabolario, sedersi e cominciare a parlare, non esiste nessuna trattativa per Szczesny. Poi chiacchiere con uno, con un direttore sportivo o altro, sono tutte cose in divenire. Ma non c'è nessuna trattativa in corso per Szczesny".Il portiere polacco è stato messo sul mercato dalla Juventus, che ha ingaggiato Michele Di Gregorio. Il futuro di Szczesny rimane incerto dopo che si è bloccata la trattativa con l'Al Nassr anche se la dirigenza bianconera spera di trovare presto una soluzione per liberare importanti risorse economiche. Tek infatti ha un contratto con la Juve fino al 2025 e guadagna oltre 6 milioni di euro. p>