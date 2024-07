Mercato Juventus LIVE, 7 luglio

Oggi è il sette luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da qualche giorno. IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Dopo aver trovato l'accordo totale per l'arrivo di Khephren Thuram, il giocatore è atteso a Torino nei prossimi giorni. - Per la difesa la Juventus ha attivato nuovamente i contatti per Todibo del Nizza. Il giocatore mette i bianconeri come priorità per il suo futuro. I dettagli.