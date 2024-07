Cancelo si è proposto a Juventus ed Inter

Cancelo può tornare alla Juventus?

Joao Cancelo, pilastro fondamentale del Portogallo ma oggetto indesiderato nel Manchester City. Il giocatore, dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia ad Euro2024, attende di capire quale sarà il suo futuro, che comunque è lontano da Manchester dopo la rottura con Pep Guardiola e il mancato riscatto da parte del Barcellona, club in cui ha trascorso l'ultima stagione in prestito.Cancelo sa di non rientrare nei piani del City, dopo la clamorosa rottura con Pep Guardiola, e per questo il suo agente si sta muovendo tentando anche la carta del “ritorno di fiamma”. Jorge Mendes, scrive La Stampa, ha sondato siaLa trattativa non si annuncia semplice per le richieste che provengono da Manchester, con un prezzo del cartellino fissato in 25 milioni di euro, e per l’alto stipendio finora percepito dal giocatore. Cancelo, però, prosegue il quotidiano, è pronto a ridursi l’ingaggio pur di giocare in squadre competitive che facciano la Champions (oltre al Mondiale per club) e così spinge per un ritorno in Italia.