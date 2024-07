Juventus, quando arriverà Thuram?



Contatto Thiago-Thuram

Per la Juventus inizia una settimana importante e molto attesa visto che mercoledestiva. Non solo però, perché anche sul mercato, i prossimi giorni saranno quelli che porteranno ufficialmentein bianconero.Il centrocampista francese potrebbe arrivare a Torino già nei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sporal club francese andranno 20 milioni subito e altri 5 raggiungibili tramite bonus, al calciatore 2,5 milioni di euro a stagione. A conti fatti, il cartellino del figlio più piccolo di Lilian Thuram costerà 9 milioni a stagione tra stipendio lordo e quota di ammortamento annuale e i soli emolumenti peseranno tre volte in meno di quelli che la Juve avrebbe garantito a Rabiot.Thuram è un giocatore che Giuntoli seguiva da tantissimo tempo e ha avuto l'approvazione anche di Thiago Motta. Il fratellino dell’interista Marcus non vede l’ora di raggiungere Motta; fin da quando ha saputo dell'interesse della Juve, Khephren ha messo i bianconeri in cima alla lista. In più, il CdS racconta un retroscena secondo cuTrattamento” che Thiago ha riservato anche a Douglas Luiz.