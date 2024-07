Moise Kean lascia la #Juventus ed è arrivato adesso a Firenze per visite e firma con la #Fiorentina



pic.twitter.com/8eBujVUu0d — Marco Conterio (@marcoconterio) July 7, 2024

In questi minutiha fatto il suo ingresso ufficiale al Viola Park di Firenze, quartier generale della, in attesa di sottoporsi alle visite mediche - previste per la giornata di lunedì 8 luglio - propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai toscani. Fortemente voluto da, l'ormai ex attaccante dellacosterà al club toscano una cifra complessiva di 18 milioni di euro, di cui 13 di parte fissa e 5 di bonus. Kean saluta a titolo definitivo la Torino bianconera dopo aver collezionato 123 partite, 22 goal e 3 assist in maglia zebrata. Con la Juve ha vinto 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.





