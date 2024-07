Juventus, nuovi contatti per Todibo: la situazione

Il piano di Giuntoli

Il ritorno di fiamma per il 24enne difensore non è casuale, ma è una sorta di ripartenza dopo l’uscita di scena di Riccardo Calafiori, che punta l’Arsenal. Alla Continassa, dopo attente valutazioni, si sono rituffati sull’ex centrale del Barcellona. E adesso Todibo è più che un’idea per i bianconeri.La Juventus è passata dai sondaggi ad approfondimenti più decisi. I rapporti con il Nizza sono buoni, ma il club rossonero, come riferisce la Gazzetta dello Sport non intende fare sconti per Todibo.gli stessi che aveva messo sul tavolo il Manchester United nelle scorse settimane prima che l'affare saltasse per le regole UEFA (stessa proprietà). Sul giocatore si era interessato anche il Wes Ham ma adesso il francese ha messo la Juventus in cima ai propri pensieri.Cristiano Giuntoli vorrebbe arrivare a Todibo attraverso unSe il Nizza non dovesse aprire a una soluzione creativa, i bianconeri saranno obbligati ad aspettare qualche cessione. Non è scontato che il francese aspetti la Juve all’infinito (il piano B resta Kiwior dell’Arsenal), ma in questo momento l’ex Barcellona vuole dare la precedenza ai bianconeri anche perché è affascinato dalla SerieA.