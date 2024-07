Lanon perde di vista il principale obiettivo di questa sessione estiva di calciomercato: portare a Torino. Il centrocampista olandese, di proprietà dell'Atalanta. I bianconeri, dopo aver chiuso per Douglas Luiz e Khephren Thuram, vogliono calare il tris in termini di colpi a centrocampo. In casa zebrata, tuttavia, c'è una grande consapevolezza: trattare con l'Atalanta - bottega carissima - è da sempre esercizio assai complesso.Cristiano Giuntoli, in sede di trattativa, punta sull'accordo totale raggiunto con il giocatore, il quale ha aperto su tutta la linea ad un trasferimento all'ombra della Mole. Quel che si evince, ad oggi, è ancora una sensibile distanza tra domanda e offerta. La prima proposta della Juventus (proposta da 45 milioni bonus compresi) non soddisfa la richiesta della Dea che invece vorrebbe incassare almeno 10 milioni in più.La Juve, come detto, non è affato intenzionata a mollare la presa per il classe 1998 e pur di arrivare all'ex AZ è pronta a tutto. Per questo motivo, secondo quanto ricostruito da Sportitalia, la Juve - oltre ad attendere l'evolversi della situazione Chiesa - sarebbe pronta ad effettuare un'altra operazione in uscita con lo scopo di incassare denaro fresco che possa finanziare l'operazione Koopmeiners. Nientemeno che l'obiettivo numero uno dell'estate a tinte zebrate.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui