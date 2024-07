Juventus, mercato LIVE 15 luglio

Oggi è il 15 luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da ormai due settimane.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Sondaggio dell'Everton per Arthur; il brasiliano lascerà la Juventus e si sta cercando una soluzione.La Juventus dovrà scogliere anche il nodo legato al vice Vlahovic. Milik è infatti in uscita e si cerca un profilo con le caratteristiche di Raspadori.Dopo aver ricevuto il sì dal giocatore, Giuntoli studia come avvicinarsi alle richieste del Nizza per Todibo. E spunta la strada delle contropartite; in particolare due giovani possono rientrare nella trattativa. - Tutto o quasi il mercato della Juve gira in questo momento intorno alle cessioni e Koopmeiners.- La Juventus accende i riflettori su O'Riley, obiettivo anche dell'Atalanta. Può essere una mossa di disturbo che coinvolge la trattativa per Koopmeiners. I dettagli